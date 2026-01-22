ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Конфіскація російських активів: Бельгія пояснила, чому не може схвалити цей крок

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи, адже Європа не веде війну з Росією, пояснив прем’єр-міністр країни Барт де Вевер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Барт де Вевер та Володимир Зеленський

Барт де Вевер та Володимир Зеленський / © AP

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

«Я думаю, що перш за все я хочу сказати, що Європа зобов’язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не отримає призів за те, як вона ухвалює рішення, але зрештою є результат — 90 мільярдів для фінансування України цього та наступного року», — сказав він під час Українського сніданку в Давосі у четвер.

За словами бельгійського прем’єра, також було ухвалено рішення про іммобілізацію грошей російського Центрального банку, більшість з яких перебуває в Бельгії, на невизначений термін.

«Це дуже важливе рішення, тому що, звичайно, не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не воюємо з Росією. Європа не воює з Росією. Не можна просто конфіскувати гроші. Це акт війни. Не варто це недооцінювати», — заявив він.

Де Вевер підкреслив, що такого не було раніше ніколи в історії.

«Іммобілізовані гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не конфіскувалися. Це був би перший випадок в історії, коли б таке сталося, і це мало б серйозні наслідки для Європи для віри, довіри до фінансової системи, для єврозони. Це не слід недооцінювати. Немає такого поняття, як безкоштовні гроші. Все, що насправді звучить просто, є дуже складним», — сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що з цим рішенням має погодитися вся Європа, водночас деякі її держави-члени «не настільки проукраїнські».

«Дехто може на певному етапі сказати, що ми більше не хочемо продовжувати санкції, і тоді вам негайно доведеться повернути ці активи», — пояснив він.

«Фінансування України є, і активи будуть знерухомлені до кінця війни, а це означає, що, як завжди було в історії, коли буде мирна угода, активи будуть на столі», — додав прем’єр-міністр.

Барт де Вевер запевнив, що особисто потурбується про те, щоб «кожна копійка цих грошей була використана для повернення боргу та відбудови України».

«Мені було б дуже сумно бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але ми повинні поважати міжнародне право. Це станеться в той момент. А між цим моментом і тепер Європа фінансуватиме війну в Україні, як ми й повинні робити, бо вони воюють за нас», — сказав він.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно представила масштабний проєкт фінансової допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро. Ця допомога буде забезпечена замороженими активами країни-агресорки.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie