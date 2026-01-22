Конфіскація російських активів: Бельгія пояснила, чому не може схвалити цей крок

Барт де Вевер та Володимир Зеленський / © AP

Бельгія не може конфіскувати заарештовані російські активи.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

«Я думаю, що перш за все я хочу сказати, що Європа зобов’язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не отримає призів за те, як вона ухвалює рішення, але зрештою є результат — 90 мільярдів для фінансування України цього та наступного року», — сказав він під час Українського сніданку в Давосі у четвер.

За словами бельгійського прем’єра, також було ухвалено рішення про іммобілізацію грошей російського Центрального банку, більшість з яких перебуває в Бельгії, на невизначений термін.

«Це дуже важливе рішення, тому що, звичайно, не можна просто взяти чиїсь гроші. Ми не воюємо з Росією. Європа не воює з Росією. Не можна просто конфіскувати гроші. Це акт війни. Не варто це недооцінювати», — заявив він.

Де Вевер підкреслив, що такого не було раніше ніколи в історії.

«Іммобілізовані гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не конфіскувалися. Це був би перший випадок в історії, коли б таке сталося, і це мало б серйозні наслідки для Європи для віри, довіри до фінансової системи, для єврозони. Це не слід недооцінювати. Немає такого поняття, як безкоштовні гроші. Все, що насправді звучить просто, є дуже складним», — сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що з цим рішенням має погодитися вся Європа, водночас деякі її держави-члени «не настільки проукраїнські».

«Дехто може на певному етапі сказати, що ми більше не хочемо продовжувати санкції, і тоді вам негайно доведеться повернути ці активи», — пояснив він.

«Фінансування України є, і активи будуть знерухомлені до кінця війни, а це означає, що, як завжди було в історії, коли буде мирна угода, активи будуть на столі», — додав прем’єр-міністр.

Барт де Вевер запевнив, що особисто потурбується про те, щоб «кожна копійка цих грошей була використана для повернення боргу та відбудови України».

«Мені було б дуже сумно бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви. Але ми повинні поважати міжнародне право. Це станеться в той момент. А між цим моментом і тепер Європа фінансуватиме війну в Україні, як ми й повинні робити, бо вони воюють за нас», — сказав він.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно представила масштабний проєкт фінансової допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро. Ця допомога буде забезпечена замороженими активами країни-агресорки.