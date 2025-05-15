Конфіскація російських активів: канцлер Німеччини попередив про ризики для Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про потенційні ризики для європейського фінансового ринку у разі ухвалення рішення про вилучення заморожених активів Росії.

Про це Мерц розповів в інтерв’ю виданню Die Zeit.

“Можливість конфіскації зараз вивчається. Якщо з’явиться юридично безпечна підстава використати ці кошти, ми це зробимо. Але слід пам’ятати про можливі ризики для стабільності європейського фінансового ринку”, — заявив Мерц.

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Європейські лідери, за інформацією газети, досі шукають юридичні механізми, які дозволять направити ці кошти на відновлення України, не створюючи при цьому міжнародного прецеденту, що може нашкодити довірі до євро як до резервної валюти.

У низці країн ЄС, а також у Європейському центральному банку, висловлюється обережність щодо прямої конфіскації суверенних російських резервів. Там побоюються правових ускладнень і негативних наслідків для всієї фінансової системи Євросоюзу.

Раніше у висновках саміту Європейського Союзу 2025 року зазначалось, що заморожені російські активи мають залишатися такими, доки РФ не припинить свою війну проти України і не компенсує завдані їй збитки.