"Конфлікт інтересів": Разумков прокоментував законопроєкт Зеленського про деолігархізацію

Документ надійшов до парламенту.

Голова парламенту Дмитро Разумков вважає, що в законопроєкті про олігархів президента Володимира Зеленського існує конфлікт інтересів.

Про це спікер Верховної Ради сказав під час брифінгу 3 червня.

За словами Разумкова, гіпотетично, олігархи можуть бути в складі РНБО, а саме воно визначатиме людину олігархом: "навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку, і це буде відвертим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення".

Саме тому спікер вважає доцільним створення спеціального органу, який цим займався би. Разумков каже, що їх можна було створити за аналогією з комісіями, які займаються відбором до НАБУ, чи САП.

"Це важливий аспект діяльності влади. Щодо закону, я вранці зміг з ним ознайомитися. Сама ідея правильна, багато слушних речей. З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, а вона саме дорадчий, консультативний, координаційний орган – їй не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій", - каже голова ВР.

Як повідомлялося, напередодні, 2 червня, президент подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". В ОП запевняють, що законопроєкт не порушує права людей, які підпадають під визначення олігарха.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні уперше за багато років кількість олігархів знизилася, а після того, як суд відправив під домашній арешт кума Путіна і лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, в державі почнуть деолігархізовувати й інших відповідних осіб. Зеленский попередив, що подібні заходи очікують і на інших олігархів, якщо вони не стануть просто великими бізнесменами.

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