Конфлікт між Україною і Польщею: у Європі заявили про готовність втрутитися

Прапор України і Польщі. / © Associated Press

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Президент Литви Гітанас Науседа висловив готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Польщею, якщо країни висловлять бажання.

Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомляє LRT.

Литовський лідер наголосив, що готовий зробити все можливе, щоб «не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами». Вирішення скандалу між Києвом і Варшавою він назвав «важливим» для себе особисто.

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За його словами, наразі обидві сторони заявляють про бажання вирішити дипломатичний конфлікт без власними силами.

«Я почув цю заяву від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо вони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я, безумовно, готовий це зробити», — додав литовський президент.

Зауважимо, що цими вихідними Науседа прибуде з візитом до Польщі. Він матиме зустріч з колегою Каролем Навроцьким, під час якої, наголосив він, «обговорять це питання». Президент Литви наголосив, що хоче почути більше від самого Навроцького про передісторію цього конфлікту та про те, що можна зробити для нормалізації ситуації.

«Минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває», — зазначає Науседа.

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Нагадаємо, раніше радниця президента Литви з зовнішньої політики Аста Скайскіріте висловилася, що Вільнюс може виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною. Ініціативу вона пояснила тим, що для організації розмови між Володимиром Зеленським і Каролем Навроцьким може «знадобитися серйозне втручання».

Водночас у Варшаві заявили, мовляв, посередників не потребують. Водночас речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що цього разу ситуація у відносинах з Україною «складніша».

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