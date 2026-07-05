Конфлікт між Україною та Польщею: історик сказав, чи є шанс на примирення

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Примирення між Україною та Польщею можливе лише за умови появи зрілих політичних еліт, які будуть готові до відповідального діалогу.

Таку думку на Новини.LIVE висловив професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

За словами Грицака, нині він не бачить достатньо зрілої політичної еліти ні в Україні, ні в Польщі.

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На його думку, з українського боку проблемою є брак системності та експертності, а з польського — надмірна емоційність у питаннях історичної пам’яті.

«В умовах повномасштабної війни та спільної загрози з боку Росії українсько-польське примирення має стратегічне значення не лише для двох країн, а й для майбутнього всієї Європи», — додав він.

Конфлікт між Україною та Польщею — що відомо

Українсько-польські стосунки опинилися на грані найсерйознішої кризи за останні роки. Символом цієї кризи можна вважати ініційовану президентом Польщі Каролем Навроцьким процедуру позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з елітних підрозділів ЗСУ почесне найменування «імені Героїв Української повстанської армії».

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Рішення Зеленського засудили всі впливові політичні сили Польщі. Різниця полягає лише в тональності їхніх заяв і у відповіді на запитання, що робити у цій ситуації далі. У Варшаві відкрито припускають, що цей законодавчий крок може суттєво погіршити відносини між країнами, що й підштовхнуло польських представників у європейських інституціях до дзеркальних кроків.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив 29 травня, що хоче позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки у державі, врученої тому в 2023 році. Він розцінив цей указ президента України як образу поляків.

У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

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