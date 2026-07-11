Конфлікт між Варшавою і Києвом через УПА: міністр оборони Польщі на Волині зробив нову заяву

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © скриншот з відео

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У суботу, 11 липня, віцепрем’єр ы міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час жалобних заходів у волинському селищі Олика звернувся до українців із закликом не прославляти винуватців історичних трагедій. Посадовець наголосив, що для побудови спільного майбутнього на основі щирого діалогу критично необхідно забезпечити ексгумацію та гідне поховання польських жертв.

Про це повідомляє RMF24.

«Одинадцята заповідь» та спіраль ненависті

Польський міністр брав участь у заходах до 83-ї річниці Волинської трагедії та закликав сторони в жодному разі не потрапляти до смертельної спіралі ненависті. За його словами, уникнути цього неможливо без правди, прощення і гідного вшанування пам’яті загиблих поляків. Він зазначив, що приїхав на Волинь зі знаком миру та звернувся до українців як до друзів, які завжди мають говорити щиро.

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Косіняк-Камиш запропонував додати до традиційного біблійного декалогу ще одне символічне правило, яке стосується поваги до болісного минулого обох народів.

«Одинадцята заповідь, 11 липня кожного року: „Не завдавай болю, не глорифікуй тих, хто викликає біль і страждання у твоїх друзів“», — заявив польський посадовець.

Загоєння ран та спільне майбутнє

Очільник польського оборонного відомства пояснив, що його візит має на меті не роздряпування старих історичних ран, а їхнє остаточне загоєння. Однак на його переконання, рана зможе повністю зарубцюватися лише після того, як її належним чином оброблять та очистять. Косіняк-Камиш підкреслив, що справжня дружба полягає в умінні говорити навіть найскладнішу правду заради кращого майбутнього.

Для досягнення цієї мети польська сторона очікує від українців відкритості, розуміння і готовності показати реальну картину минулих подій. Міністр додав, що річниця трагедії має стати днем перетворення сердець і вічної пам’яті про мученицьку смерть невинних громадян.

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Скандал між Україною та Польщею через УПА — останні новини

На тлі історичних суперечок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав українців і поляків стримати емоції, адже радикальні націоналісти шкодять обом країнам. За його словами, агресивні провокації та взаємні образи не мають політичного сенсу, а навпаки — допомагають російській пропаганді та ботам розпалювати конфлікт. Туск наголосив, що Росія була б неймовірно щасливою, якби Варшава та Київ допустили масштабну драматичну кризу у двосторонніх відносинах.

Зі свого боку голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що Україна офіційно визнає Волинську трагедію, а доказом цього є масштабний прогрес у пошукових та ексгумаційних роботах за останні півтора року. Водночас він нагадав, що Київ розглядає ці події в ширшому хронологічному контексті Другої світової війни, та підкреслив, що питання діячів УПА мають обговорювати винятково професійні історики.

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