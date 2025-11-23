“Конфлікт наперсточників”: Портников про те, як Володимир Путін помилився, коли обманював Дональд Трамп

Віталій Портников

Реклама

За словами Портникова, 20 листопада Кремль передав у Вашингтон «мирний план» через представника Кирило Дмитрієв із розрахунком, що він зупинить санкції 21 листопада проти російських нафтогігантів Роснефть та Лукойл.

Про це пише Еспресо.

Портников зазначає, що в адміністрації Трампа прекрасно усвідомлювали, що план подано як пропозиція РФ — але водночас санкції були залишені в силі, і в окремих випадках навіть загрожувало їхнє посилення. Espreso

«Це був так званий “конфлікт наперсточників” — Путін грав у гру, яку насправді створив його супротивник. Трамп виграв, Путін не зрозумів, що цією “мирною угодою” його просто використали», — підсумував Портников.

Реклама

Нагадаємо, що 28-пунктовий мирний план, який схвалив Трамп, готувався за консультаціями між США, Україною та РФ. План стосувався чотирьох основних блоків: миру в Україні, гарантій безпеки, європейської безпеки та майбутніх відносин США з Україною й Росією.

Хоча пропозиція Москви надійшла саме перед запровадженням санкцій, вони не були скасовані — що, на думку Портникова, означає, що РФ недооцінила партнера.

Портников попереджає: якщо РФ і далі вважатиме, що здатна керувати процесом та маніпулювати США, вона ризикує опинитися в ситуації, коли сама стане жертвою гри, яку не побачила. Водночас Україні варто бути напоготові — бо навіть якщо «мирний план» на вигляд звучить привабливо, в ньому можуть бути приховані умови, що не відповідають інтересам української держави.

Нагадаємо, план Трампа з 28 пунктів активно обговорюється США, проте його мета — скоріше геополітична гра з Росією та Китаєм, ніж реальні переговори з Україною. Документ передбачає поступки Кремлю, включно із забороною України в НАТО та поверненням Росії до G8, що викликає занепокоєння щодо національних інтересів України.