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Конфлікт у Карабаху: Блінкен закликав Азербайджан припинити військові дії

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Конфлікт у Карабаху: Блінкен закликав Азербайджан припинити військові дії

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Associated Press

Американський посадовець зазначив – важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва негайно припинити військові дії в Карабаху.

Про це Блінкен поінформував у соцмережі X.

"Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту", – йдеться в заяві американського держсекретаря.

Він також повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, "щоб висловити нашу глибоку стурбованість військовими діями Азербайджану".

"Сполучені Штати закликають до негайного припинення цієї неприйнятної військової дії", – наголосив Блінкен.

Події в Карабаху

Азербайджан 19 вересня почав військову операцію в Карабаху, який міжнародна спільнота визнає азербайджанською територією. Міноборони країни оголосило про антитерористичні заходи локального характеру задля відновлення конституційного ладу. В регіоні лунали вибухи, працювала ППО та сталися бойові зіткнення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не воюватиме за Карабах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це вже початок нової війни? Що відбувається у Карабасі

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Дата публікації
Перегляди
571
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