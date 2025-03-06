"Конфлікт в Україні є проксі-війною між США та Росією" – держсекретар Рубіо

Виступаючи в ефірі Fox News, держсекретар США з’явився з хрестом із попелу на чолі — символом Ash Wednesday (Попільної середи), яка знаменує початок Великого посту.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав вторгнення РФ в Україну "проксі-війною" та повторив кремлівський наратив про "війну Росії проти Заходу".

Про це Рубіо заявив у інтерв'ю Fox News, цитує пресслужба держдепу США.

Держсек також прокоментував конфлікт Трампа із Зеленським у Білому домі та знову заявив, що "росіяни готові до переговорів, а українська влада — ні".

"План українців, їхніх союзників на Капітолійському пагорбі та людей, з якими ви спілкуєтеся в інших країнах, полягає в тому, що давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, і так довго, як це буде потрібно. Це не стратегія", — сказав він.

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Виступаючи в ефірі Fox News, держсекретар США з’явився з хрестом із попелу на чолі — символом Ash Wednesday (Попільної середи), яка знаменує початок Великого посту у християнській традиції. Раніше такий самий хрест намалювали й на лобі віцепрезидента Джей Ді Венса.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

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