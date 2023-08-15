Конфлікти у різних точках планети: Арахамія про скандальну пропозицію вступу до НАТО в обмін на території

За словами Арахамії, така ідея Москві подобається, бо узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право.

Розмови про відмову від українських територій в обмін на вступ до НАТО лише заохочують Росію до агресії.

Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи заяву голови секретаріату генсека НАТО Столтенберга Стіана Єнсена.

За словами Арахамії, така ідея Москві подобається, бо узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право.

"Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі", – попередив очільник фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, що голова секретаріату генсека НАТО Єнса Столтенберга Стіан Єнсен заявив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій.

В МЗС України відреагували і назвали такі пропозиції абсолютно неприйнятними.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що заява про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини наших територій - це вкид, який зроблено, щоб перевірити нерви українців.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву НАТО, сказав, що "тріумф Путіна не принесе світові мир".