Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Конфлікти у різних точках планети: Арахамія про скандальну пропозицію вступу до НАТО в обмін на території

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
879
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Конфлікти у різних точках планети: Арахамія про скандальну пропозицію вступу до НАТО в обмін на території

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія / Фото: Getty Images

За словами Арахамії, така ідея Москві подобається, бо узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право.

Розмови про відмову від українських територій в обмін на вступ до НАТО лише заохочують Росію до агресії.

Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи заяву голови секретаріату генсека НАТО Столтенберга Стіана Єнсена.

За словами Арахамії, така ідея Москві подобається, бо узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право.

"Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі", – попередив очільник фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, що голова секретаріату генсека НАТО Єнса Столтенберга Стіан Єнсен заявив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій.

В МЗС України відреагували і назвали такі пропозиції абсолютно неприйнятними.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що заява про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини наших територій - це вкид, який зроблено, щоб перевірити нерви українців.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву НАТО, сказав, що "тріумф Путіна не принесе світові мир".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
879
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація