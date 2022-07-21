Конгрес США має намір визнати Росію державою спонсором-тероризму

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена та закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.

Як пише Politico з посиланням на джерела, таке попередження держсекретарю вона зробила на початку цього тижня під час їхньої телефонної розмови.

Водночас речники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів з цього приводу.

Видання також зазначає, що хоча Конгрес надав держсекретарю США повноваження називати іншу країну державою-спонсором тероризму, він може це зробити і сам, таким чином, тиснучи на президента Росії Володимира Путіна самостійно.

"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав Росію державою-спонсором тероризму. Ухвалення Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж це зробить держсекретар, але це дасть адміністрації (Байдена – ред.) політичне прикриття, яке їй необхідно для ескалації економічного тиску та риторики проти Путіна", – наголосив помічник одного з представників Демократичної партії.

За даними Державного департаменту, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.

Politico зазначає, що, за словами деяких експертів, такий крок щодо РФ посилить тиск на Кремль і зробить будь-які відносини з країною практично неможливими.

Нагадаємо, що раніше США внесли до цього списку чотири країни: Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.

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