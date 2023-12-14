Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні: у Байдена відреагували

У Білому дому наголосили, що республіканці пішли на канікули, але залишили важливу роботу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. В адміністрації Джо Байдена таке рішення не вітають.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", – сказала вона.

За її словами, такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями американського Конгресу спостерігають у Москві, Пекіні та Тегерані.

"Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу", - висловилася Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Лідер Білого дому також заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це зробить президенту Росії Володимиру Путіну "найбільший різдвяний подарунок".

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо - навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

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