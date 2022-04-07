Конгрес США схвалив ембарго на російські нафту й газ: останнє слово – за Байденом

Конгрес США схвалив ембарго на російські нафту й газ: останнє слово – за Байденом

Конгрес продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності, заявила Пелосі.

Конгрес США підтримав ембарго на російські нафту й газ, а також призупинив нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю. Тепер відповідні документи має затвердити президент Джо Байден.

Про це пише Associated Press.

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Зауважимо, що ембарго на російські нафту й газ США запровадили ще 8 березня указом президента. Проте тепер це обмеження може перетворитися на закон, що ускладнить його скасування в майбутньому.

Обидва документи в Сенаті підтримали одноголосно, а потім більшістю голосів затвердили у Палаті представників.

"Америка непохитна у своїй прихильності до українського народу, і Конгрес продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", – заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

За даними Bloomberg, законопроєкт про торговельні відносини дозволить США значно підвищити тарифи на російську продукцію. Наприклад, тарифи на залізо та деякі види сталі можуть зрости з 0% до 20%.

Нагадаємо, після останньої запровадженої Сполученими Штатами порції санкцій проти РФ, президент України Володимир Зеленський продовжив наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та нафтовому ембарго.

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