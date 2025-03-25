Конгрес США закликає до розслідування інциденту з доступом журналіста до чату адміністрації Трампа

У Конгресі США вимагають розслідування через інцидент, коли журналіст видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до закритого групового чату в месенджері Signal. У цьому чаті представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали чутливі питання національної безпеки, включаючи потенційні військові удари по Ємену.

Про це пише Politico.

Після того, як Голдберг отримав повідомлення, він підтвердив свою присутність у групі, і це викликало хвилю обурення у Вашингтоні. Представники Конгресу, зокрема демократи, висловили стурбованість тим, що неавторизований доступ журналіста до такого чату свідчить про небезпечну непрофесійність у сфері управління національною безпекою. Деякі сенатори вже закликають до офіційного розслідування, щоб з’ясувати, хто додав журналіста до чату і чому такі розмови велися у незахищеному цифровому середовищі.

Інцидент отримав різку критику з боку аналітиків і колишніх посадовців, які назвали це "аматорським рівнем" організації. Він також викликав занепокоєння щодо того, наскільки нова команда Трампа здатна дотримуватись базових стандартів безпеки у питаннях війни та миру.

Нагадаємо, що 15 березня США здійснили авіаційні та морські атаки по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Ємені.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.