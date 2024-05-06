Конгресмен назвав умову, за якої США можуть втрутитися у війну в Україні

Політик зазначив, що Путін прагне захопити більше територій інших країн, щоб начебто "відтворити" Радянський Союз.
Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс назвав умову, за якої американські війська втрутяться у війну в Україні.
Про це інформує CBS News.
Джеффріс наголосив на важливості подальшої підтримки України у війні з Росією. За словами конгресмена, така допомога важлива, зокрема, для запобігання розширенню війни.
У цьому контексті політик висловив думку, що у разі успіху росіян у війні, Сполученим Штатам може довестися втрутитися у військовому плані.
"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", – висловився Джеффріс.
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Конгресмен зазначив, що президент РФ Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн, щоб начебто "відтворити" Радянський Союз. Російський диктатор у цій агресії надалі погрожуватиме союзникам з НАТО.
Американський політик звернув увагу, що агресія РФ не закінчилася вторгненням Путіна до Грузії, як і на захопленні Криму та територій Донецької і Луганської областей ще 2014 році.
"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише на Україні? Звичайно, ні", – наголосив Джеффріс.
Нагадаємо, за інформацією від видання Repubblica, НАТО неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.
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