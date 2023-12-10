Конгресмен розповів, чи впливають успіхи українців на полі бою, на голосування щодо допомоги у США

Конгресмен Бойл: «Я справді вірю, що якщо Володимир Путін зможе досягти успіху в Україні, він зарахує собі перемогу і піде далі».

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл висловив побоювання, чи зможе Конгрес взагалі прийняти законопроєкт, який містить допомогу для України.

Про це пише "Голос Америки".

Раніше сенатори не змогли проголосувати за початок розгляду законопроєкту – усі республіканці проголосували проти. Запит про допомогу Україні є частиною більшого додаткового запиту на суму 106 мільярдів доларів, який включає військову допомогу Ізраїлю та індійсько-тихоокеанським партнерам, а також заходи, які пропонує Демократична партія щодо фінансування безпеки кордонів.

Відповідаючи на запитання, яку роль в підтримці України у Вашингтоні відіграють перемоги українців на полі бою, Бойл відповів, що дуже малу.

«Я думаю, що ті з нас, хто абсолютно відданий цьому, ми будемо віддані, незалежно від того, що відбувається на полях битв, незалежно від того, чи були виконані завдання контрнаступу, чи ні. Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії», – переконаний Бойл, який представляє Другий округ у Пенсильванії, в який входить Філадельфія, де проживає велика українська громада.

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Також конгресмен Бойл, вважає, що якщо США відмовляться від підтримки України, то вони підірвуть цим і підтримку Києва союзниками по трансатлантичному альянсу.

«Думаю, наслідки навіть важко уявити. Я справді вірю, що якщо Володимир Путін зможе досягти успіху в Україні, він зарахує собі перемогу і піде далі. Він вже втручається в демократії багатьох країн НАТО», – сказав він.

Але, зауважив конгресмен, не варто впадати у розпач. З його досвіду важких перемовин в Конгресі, коли здавалося успіху вже не можливо досягнути, ставався прорив.

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