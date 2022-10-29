Конгресмен зі США порівняв українців з "гарматним м’ясом": в МЗС назвали це "зеленим світлом для Путіна"

Політик був серед 10 республіканців у Палаті представників, які проголосували проти законопроєкту про лендліз для України.

Конгресмен-республіканець зі США Пол Госар запропонував президентам України та Росії провести переговори в Аризоні, при цьому звинувативши Захід у "використанні українців як гарматного м’яса". На це вже відреагували в МЗС України.

Свою заяву Госар опублікував на власному сайті.

"Світ бачив достатньо смертей і руйнувань між Росією та Україною. Країни Заходу, здається, не проти використання українців як гарматного м’яса і не зацікавлені в деескалації. Я не дипломат. Але я не можу більше мовчати, оскільки смерть і руйнування не тільки не припиняються в Україні, а й фінансуються моєю власною країною", – йдеться в заяві американського конгресмена.

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Він також запросив президентів України та РФ до переговорів.

"Я змушений запросити президентів Путіна та Зеленського до Аризони, щоб розпочати переговори щодо деескалації ядерної напруженості, припинення війни, смертей та руйнувань, які мучать обидві країни", – написав Госар.

Що відповіли в МЗС

Речник українського МЗС Олег Ніколенко назвав абсолютно неприйнятним порівняння українців з "гарматним м’ясом" з боку конгресмена.

"США добре відомі цінності, за які бореться український народ – свободу, демократичний розвиток, верховенство права та повагу до прав людини. Ставити під сумнів підтримку України – давати Путіну зелене світло на продовження вбивств українців та знищення демократії", – йдеться в повідомленні Ніколенка.

Він також наголосив, що наближення виборів не має перетворювати політиків на "відірваних від реальності популістів".

Речник МЗС також висловив переконання, що висловлювання окремих конгресменів не вплинуть на продовження двопартійної підтримки України з боку США.

Нагадаємо, американські республіканці планують урізати військову допомогу Україні після виборів до Конгресу. Зокрема, за це виступив лідер меншості в Палаті представників, республіканець Кевін Маккарті.

Водночас за даними американських ЗМІ, інші американські конгресмени планують виділити Україні пакет фінансової допомоги на суму 50 млрд дол. через побоювання, що новий Конгрес може скептичнішеставитися до допомоги Україні.

Зауважимо, що республіканці також виступають проти ідеї демократів фінансувати Україну коштом арештованих активів Росії.

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