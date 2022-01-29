Конгресмени США переконані, що ухвалення закону про "НАТО Плюс" для України не буде швидким

Президент Байден заявив, що у найближчій перспективі прийняття України до НАТО не передбачається.
Члени делегації Конгресу США переконані у малоймовірному варіанті швидкого просування законопроєкту, в якому пропонується надати Україні статус "НАТО Плюс".
Про це заявив член делегації Еймі Бера, - пише Укрінформ.
"Я думаю, що це не пройде через Палату представників досить швидко і в координації з Сенатом, тому що ми хочемо надати президентові Байдену і його адміністрації повноту влади та всі інструменти, аби уряд України отримав ресурси, необхідні для захисту", - сказав конгресмен.
Він також нагадав: президент США Джо Байден заявив, що у найближчій перспективі прийняття України до НАТО не передбачається.
Водночас демократ Девід Сісіллін зауважив, що є чітко прописані стандарти для вступу в Альянс, і рішення прийматимуть лише його члени та держави, які бажають вступити.
"Володимир Путін чи будь-хто інший не диктуватиме членам НАТО, хто може вступити, а хто ні, та в який час це відбудеться", - заявив американський політик.
Варто зазначити, через дії Росії поблизу українських кордонів очільниця місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН. Вона наголосила, що ескалація на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки".
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