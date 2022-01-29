Конгресмени США переконані, що ухвалення закону про "НАТО Плюс" для України не буде швидким

Конгресмени США переконані, що ухвалення закону про "НАТО Плюс" для України не буде швидким

Президент Байден заявив, що у найближчій перспективі прийняття України до НАТО не передбачається.

Члени делегації Конгресу США переконані у малоймовірному варіанті швидкого просування законопроєкту, в якому пропонується надати Україні статус "НАТО Плюс".

Про це заявив член делегації Еймі Бера, - пише Укрінформ.

"Я думаю, що це не пройде через Палату представників досить швидко і в координації з Сенатом, тому що ми хочемо надати президентові Байдену і його адміністрації повноту влади та всі інструменти, аби уряд України отримав ресурси, необхідні для захисту", - сказав конгресмен.

Він також нагадав: президент США Джо Байден заявив, що у найближчій перспективі прийняття України до НАТО не передбачається.

Водночас демократ Девід Сісіллін зауважив, що є чітко прописані стандарти для вступу в Альянс, і рішення прийматимуть лише його члени та держави, які бажають вступити.

"Володимир Путін чи будь-хто інший не диктуватиме членам НАТО, хто може вступити, а хто ні, та в який час це відбудеться", - заявив американський політик.

Варто зазначити, через дії Росії поблизу українських кордонів очільниця місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН. Вона наголосила, що ескалація на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки".

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