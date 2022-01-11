Конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс": що це означає

Конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс": що це означає

Законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні.

Конгресмени-республіканці готують законопроєкт, яким запропонують оголосити Україну країною НАТО-плюс.

Про це у вівторок, 11 січня повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що законопроєкт забезпечить Україні військову і дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування російської військової могутності біля її кордонів.

Також він передбачає притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного введення санкцій проти газопроводу "Північний потік–2", щоб його не було введено в експлуатацію.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн в НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, є неприйнятними і суперечать інтересам національної безпеки США", – заявив конгресмен Майк Роджерс.

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Також ухвалення законопроекту забезпечить прискорений розгляд питань про продаж деяких американських оборонних товарів і послуг.

Документ відкидає пропозицію РФ про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи є Росія державою–спонсором тероризму.

Цей же законопроєкт передбачає виділення $155 млн Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на боротьбу з російською дезінформацією.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори представників Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Кремль вимагає виключити можливість вступу України до НАТО. За результатами переговорів, які тривали майже вісім годин, спільної позиції сторони так і не дійшли. У РФ продовжуть вимагати, щоб НАТО дало юридичні письмові гарантії щодо нерозришення на Схід. У США заявляють, що не будуть втручатися в рішення третіх країн із ким дружити і з ким іти на партнерство.

У НАТО готуються до перемовин із Росією

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