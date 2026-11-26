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Питання реверсної дотації порушили під час Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся 24 листопада на Закарпатті.

Дискусію в кулуарах ініціював міський голова Дніпра Борис Філатов, до неї долучилися міський голова Львова Андрій Садовий та інші керівники громад.

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«Коли нам розбомбили половину Новокодацького району, нам виділили 270 мільйонів гривень дотації, Сергію Михайловичу. А де ці гроші? Ми отримали лише 170 мільйонів. Колеги, не соромтеся говорити про проблеми. Чого ми тут зібралися — просто посидіти? У нас рве комунікації, після кожного прильоту виникають гідроудари. Нас обстрілюють десятки разів. Не можна дивитися на людські долі лише через цифри.

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220 спроможних громад можуть зробити неспроможними. Нам кажуть про дефіцит бюджету в 10–70 мільярдів євро. Якщо говорити про реверсну дотацію, то це 20 мільярдів гривень на всю країну — лише 0,57%.

Реверс — це не гроші державного бюджету. Ми просто просимо залишити їх громадам, тому що державному бюджету вони суттєво не допоможуть, а для нас мають велике значення», — заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Іван Погоріляк пояснив, що навіть невеликі громади, які приймають релокований бізнес, стикаються зі значним збільшенням витрат на інфраструктуру та соціальні послуги.

«Ми мала громада, але прийняли багато релокованого бізнесу, і бюджет у нас зріс щонайменше втричі. Водночас виклики із забезпечення роботи індустріального парку, промислових підприємств, будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, які є працівниками цих підприємств, зросли в сотні разів», — зазначив міський голова.

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За словами Погоріляка, під час розмови міністр фінансів Сергій Марченко відкинув можливість перегляду механізму.

«Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що це неможливо. Причини пояснив не дуже зрозуміло, посилаючись на вимоги міжнародних партнерів щодо перерозподілу доходів на користь менш фінансово спроможних громад», — розповів він.

Погоріляк наголосив, що збільшення доходів бюджету після релокації підприємств не означає зростання фінансових можливостей громади без урахування нових витрат.

«До нас приїхало багато людей, підприємців. У рази зросло навантаження на комунальну та соціальну інфраструктуру — лікарні, дитсадки, школи. І всі ці питання потрібно вирішувати», — пояснив він.

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Водночас учасники Конгресу заявили, що не мали достатньо можливостей для відкритого обговорення проблем громад із центральною владою. Заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета розповів, що бачив у залі багатьох людей, які намагалися взяти слово, але не отримували такої можливості.

«Я сидів в останньому ряді і бачив велику кількість людей, які піднімали руку, але не мали цієї змоги. І навіть на трансляції ми бачимо, що когось вперто не помічають, а коли вже не можна не помічати, як, наприклад, Садового, то одразу намагаються поставити в певні рамки», — зазначив Шекета.

За його словами, надмірний контроль за виступами обмежував можливість поставити незаздалегідь погоджене запитання.

«Бажання контролювати й повністю режисувати цей процес, як на мене, дещо зайве. Це унеможливлює постановку реального запитання, яке попередньо не пройшло певні фільтри, цензуру чи як ми це хочемо називати», — заявив він.

Шекета також розповів, що навіть у неформальному спілкуванні з урядовцями не завжди вдавалося досягти конкретних рішень.

«За лаштунками я бачив в очах деяких урядовців небажання щось робити при розумінні проблеми. Ти говориш про якісь речі, тобі кажуть: так, дійсно, це важливо, дуже правильно, але навряд чи ми зараз це будемо робити. Хоча інколи йдеться не про кошти, а про виправлення чи зміну постанови, наприклад», — розповів він.

Керівник ГО «Бюро аналізу політики» Віктор Бобиренко також критично оцінив формат заходу. У дописі на Facebook він написав: «Усіх попередили: сидіти тихо, аплодувати голосно й не відсвічувати. Питання мають ставити спеціально підготовлені люди за визначеними тезами».

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