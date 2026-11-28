Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Учасники Галіфакського міжнародного форуму зі США заявили, що новий Конгрес активніше використовуватиме свої повноваження для впливу на зовнішню політику адміністрації Дональда Трампа.

Про це з посиланням на сенатора Енді Кіма пише The Washington Post.

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Кім увійшов до складу двопартійної делегації, яка взяла участь у форумі. Як зазначили журналісти, під час інтерв’ю та панельних дискусій багато учасників висловили оптимізм щодо того, що законодавці зможуть відновити баланс після двох років тиску Трампа на дружні уряди.

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«У січні демократи отримають повний контроль над Капітолійським пагорбом. Вони обіцяють використовувати свої повноваження щодо нагляду та розпорядження коштами для припинення зловживань владою з боку президента. Хоча деякі законодавці та дипломати з обережністю ставляться до своїх можливостей це зробити», — йдеться у статті.

Демократи визнають, що їхні можливості впливати на ситуацію будуть обмеженими. Водночас вони наголошують, що підхід законодавців до останніх двох років президентства Трампа кардинально відрізнятиметься.

«Можливо, нам не вдасться змінити поведінку Трампа. Але ми можемо висловитися як Конгрес набагато голосніше й переконливіше про те, як ми цінуємо союзи», — заявив в інтерв’ю сенатор Тім Кейн, демократ від штату Вірджинія.

Законодавці обох партій вважають, що новий Конгрес зможе відновити свій вплив завдяки двопартійній співпраці.

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За інформацією журналістів, законодавці вже ведуть переговори щодо можливого припинення війни з Іраном в обмін на фінансування Пентагону. Така угода може передбачати обмеження витрат на оборонне озброєння та скорочення запиту адміністрації Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів.

Крім того, Конгрес може скоротити фінансування кампанії адміністрації Трампа проти наркоторговців у Латинській Америці. Сенатор Майк Раундс із Південної Дакоти, єдиний республіканець, який відвідав форум у Галіфаксі, заявив про готовність обмежити широке застосування Трампом митних тарифів. Також він не виключив обміну збільшення оборонних видатків на підтримку окремих пріоритетів демократів.

Сенатор Тім Кейн зазначив, що чинний Конгрес час від часу використовував свої повноваження, щоб підтримати вразливих союзників США. За його словами, європейські чиновники закликали його підтримати законопроєкт про санкції, спрямований на обмеження російської економіки в умовах війни.

«Наступного року ви побачите набагато напористіший Конгрес, який виступає на підтримку НАТО та альянсів», — спрогнозував Кейн.

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Європейські чиновники також закликали новий Конгрес посилити допомогу Україні. Це стало особливо актуальним після того, як на початку 2025 року Трамп припинив більшу частину американської безпекової допомоги та відклав використання затверджених Конгресом коштів, призначених для пакета підтримки.

Учасники форуму в Галіфаксі припустили, що Конгрес ухвалить закон, який зобов’яже адміністрацію підтримувати Тайвань та Україну. Обидві країни, за їхніми словами, і надалі мають широку двопартійну підтримку на Капітолійському пагорбі.

Кейн не виключив, що відповідну ініціативу може підтримати й президент США.

«Знаєте, якщо включити фінансування України до законопроекту разом з іншими речами, які подобаються Трампу, — сказав сенатор, — можливо, він вирішить не накладати вето на цей законопроект».

Раніше повідомлялося, що Європейські лідери дедалі менше остерігаються відкритого конфлікту з Вашингтоном через підтримку України.

Ми раніше інформували, що колишній посол США в Росії Майкл Макфол розкритикував спецпосланця Трампа Джареда Кушнера, який назвав Володимира Путіна «історичною фігурою та гросмейстером політики».

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