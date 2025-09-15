Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти РФ без згоди Трампа – Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон наголосив, що у питаннях зовнішньої політики важливо дотримуватися єдності між Білим домом та законодавцями, а самостійні кроки Конгресу можуть лише зашкодити.

Заява пролунала в ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS.

Майк Джонсон підкреслив, що санкційна політика проти Москви «давно назріла», проте будь-які рішення у цьому напрямку мають ухвалюватися у тісній координації з адміністрацією Трампа. Він пояснив, що США не можуть дозволити собі суперечностей між президентом і парламентом у момент, коли країна перебуває під тиском глобальних викликів.

Водночас у Сенаті лунають заклики пришвидшити ухвалення нових обмежень проти Росії через тяглу агресію проти України. Попри це, Джонсон чітко окреслив позицію Палати представників: жодних кроків без узгодження з Білим домом.

Таким чином, майбутнє санкційної політики Вашингтона напряму залежатиме від позиції Дональда Трампа, який після повернення у Білий дім прагне сконцентрувати контроль над ключовими напрямками зовнішньої політики.