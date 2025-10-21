Конгрес США поставив на паузу санкційний законопроєкт проти Росії – Politico

Конгрес США / © Associated Press

Реклама

Як пише Politico, сенатор-республіканець Джон Тун заявив, що законопроєкт відклали, оскільки Білий дім наразі оцінює дипломатичні наслідки переговорів Трампа з Кремлем.

Документ передбачав жорсткі економічні обмеження проти Росії, однак частина республіканців наполягає, що санкції не слід ухвалювати до того, як стане зрозумілою позиція Путіна після майбутніх перемовин.

Трамп публічно заявив, що прагне «дійти з Путіним домовленостей», і не виключає зміни підходу до санкційної політики. Саме тому у Сенаті вважають, що новий пакет поки варто притримати як переговорний інструмент.

Реклама

Повернення законопроєкту до розгляду залежатиме від результатів потенційної зустрічі Трамп–Путін. Якщо дипломатія не дасть результатів, у Конгресі готові швидко повернутися до санкцій.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії, бо “настав час”. З її слів, у ЄС не пропонують поетапні санкції, а “значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі”.

Втім, Словаччина блокує ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації до саміту 23 жовтня. За даними журналіста Рікард Йозвяка, країни ЄС досягли домовленості про обмеження пересувань дипломатів країни-агресорки всередині блоку. До слова, Угорщина зняла вето щодо цього питання.