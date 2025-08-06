Конгрес США викликає подружжя Клінтонів на "килим": названа причина

Конгрес / © Associated Press

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Комітет з питань нагляду та урядової реформи Палати представників США, контрольований республіканською більшістю, видав повістки для експрезидента США Білла Клінтона, його дружини Гілларі Клінтон для слухань по справі Епштейна.

Повістки з викликом на слухання комітету, були розіслані за розпорядженням його голови, республіканця Джеймса Комера, передає Укрінформ.

У списку осіб, яких хочуть заслухати в Конгресі, також зазначені колишні генеральні прокурори США Лоретта Лінч, Вільям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес, Ерік Холдер та ексдиректори ФБР Роберт Мюллер і Джеймс Комі. Законодавці хочуть заслухати свідчення колишніх посадовців щодо «жахливих злочинів, скоєних Джеффрі Епштейном».

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Крім того, голова комітету Комер видав повістку для Міністерства юстиції США щодо передачі документів, пов'язаних зі справою Епштейна.

Ці повістки стали результатом недавніх дій Підкомітету з питань нагляду, який схвалив клопотання про вилучення цих документів та зобов'язання експосадовців надати свідчення.

Слухання проходитимуть у період з 19 серпня по 14 жовтня.

Нагадаємо, що Епштейн помер у федеральній в’язниці Нью-Йорка 2019 року, очікуючи суду за звинуваченням у сексуальній торгівлі. Йому було 66 років. Причиною смерті було вказано самогубство.