Конгрес "зносить" Трампа: демократи подали резолюцію про імпічмент за 13 статтями

Трамп / © Associated Press

Реклама

У США розпочали нову спробу оголосити імпічмент Дональду Трампу — до Конгресу подано відповідну резолюцію. У ній викладено 13 пунктів обвинувачення, що охоплюють як внутрішню політику, так і дії на міжнародній арені.

Про це йдеться на сайті Конгресу.

«Резолюція є важливим документом для початку дискусії про нашу Конституцію та стан нашого уряду», — йдеться у тексті.

Реклама

Інціювали документ: демократи Джон Ларсон, представник 1-го округу Коннектикута, Стів Коен від Теннессі та Бонні Вотсон Коулман від штату Нью-Джерсі та правозахисники Ральф Нейдер і Брюс Фейн.

У чому звинувачують Трампа

Автори документа заявляють, що дії політика мають ознаки серйозних порушень конституційних обов’язків і можуть кваліфікуватися як зловживання владою. На їхню думку, йдеться не про поодинокі рішення, а про системну поведінку, яка суперечить інтересам держави.

Серед ключових претензій — зовнішньополітичні рішення, які, як вважають автори резолюції, могли призвести до тяжких наслідків на міжнародному рівні. Окремі пункти стосуються можливого незаконного застосування сили за межами США та дій, що могли порушувати норми міжнародного права.

Також у документі згадуються звинувачення, пов’язані з політикою щодо Венесуели. Йдеться про можливе економічне втручання, включно з обмежувальними заходами та діями.

Реклама

Як випливає з тексту, усі 13 пунктів мають наступний вигляд:

«воєнні повноваження — убивства — піратство;

мілітаризація внутрішніх правоохоронних органів;

систематичні неконституційні затримання та депортації;

переслідування за реалізацію конституційно захищених свободи слова та об’єднань;

зловживання правом помилування — підрив верховенства права;

незаконне згортання або позбавлення фінансування програм із захисту споживачів, соціально вразливих груп, працівників і довкілля;

узурпація конституційного права Конгресу розпоряджатися державними коштами;

неповага до Конгресу — таємне управління державою;

викривлення діяльності правоохоронних органів для переслідування політичних опонентів і надання переваг союзникам;

призупинення або ігнорування дії законів;

ігнорування Розділу 1 Чотирнадцятої поправки;

надумані підстави для запровадження надзвичайного стану — зокрема оголошення іноземних організацій терористичними;

порушення положень про внутрішні та іноземні винагороди».

У документі наполягається, що сукупність викладених фактів є підставою для офіційного розгляду питання імпічменту. Наразі документ має пройти відповідні процедури у Конгресі, після чого стане зрозуміло, чи отримає ініціатива необхідну підтримку.

Як зазначалося раніше, після різких Трампа про Іран у Конгресі США активізувалися заклики до його відставки. Демократи розглядають як імпічмент, так і застосування 25-ї поправки, яка дозволяє усунути президента у разі нездатності виконувати обов’язки. Поштовхом стали слова Трампа про можливу «загибель цілої цивілізації», що викликало різку реакцію серед законодавців. Десятки конгресменів і сенаторів публічно закликали його піти з посади, наголошуючи на ризиках для США та міжнародної безпеки.