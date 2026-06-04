“США дали слово Україні”: конгресмен розкритикував Рубіо на слуханнях

Марко Рубіо / © Associated Press

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Американський конгресмен Білл Кітінг розкритикував держсекретаря США Марко Рубіо через те, що у своїй вступній промові той не згадав Україну серед міжнародних пріоритетів Вашингтона.

Про це він заявив під час слухань у Конгресі.

Кітінг нагадав, що Україна свого часу добровільно відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в межах Будапештського меморандуму. За його словами, Київ зробив це, розраховуючи на безпекові запевнення з боку міжнародних партнерів, зокрема США.

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“США дали Україні слово, що захищатимуть її”, — наголосив конгресмен.

Він також звернув увагу, що Рубіо у своєму виступі перелічив низку міжнародних криз і напрямів, де Сполучені Штати відігравали роль або демонстрували дипломатичні досягнення. Однак Україну серед них держсекретар не назвав.

“Ви назвали 15 різних випадків, у які втручалися США. Але серед ваших пріоритетів і досягнень не було України”, — заявив Кітінг.

Його заява прозвучала на тлі дискусій у США щодо подальшої підтримки України та ролі Вашингтона у стримуванні російської агресії.

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Допомога США Україні: останні новини

На тлі дискусій у Вашингтоні про подальшу підтримку Києва тема військової допомоги Україні залишається однією з ключових у Конгресі США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США. За словами президента, Україна досі очікує прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

Водночас конгресмен-республіканець від штату Небраска Don Bacon різко розкритикував підхід до переговорів з Росією та закликав Сполучені Штати й союзників значно посилити підтримку України.

Бейкон заявив, що США та їхні союзники мають «озброїти Україну до зубів», запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати близько 300 млрд доларів російських активів за кордоном. Він також наголосив, що метою Кремля залишається домінування над Україною, і Москва не зупиниться, поки не переконається, що не може перемогти.

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Крім того державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з’являться новини щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес США, але виплати яких затримуються через процедури в Пентагоні.

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