Конгресмен назвав очільника Пентагону "ганьбою" для США і закликав "забиратися до біса"

Пентагон / © Reuters

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Під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників американський конгресмен-демократ Салуд Карбахал накинувся з критикою на очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це йдеться у публікації американського ресурсу Axios.

Під час суперечки Карбахал назвав Гегсета “ганьбою для країни” та навіть закликав “забиратися до біса” з Пентагону.

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Представник демократів ставив міністру оборони різні запитання, зокрема щодо розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації з чату Signal і вторгнення Росії до України.

Зокрема, конгресмен запитав очільника Пентагону, чи вважає він політичну лояльність президента Дональда Трампа обов'язковою умовою для служби в армії. На це міністр відповів: “Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання”.

Така відповідь обурила Карбахала. Він заявив, що Гегсет “ганьбить країну”.

“Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам треба просто забиратися до біса і дозволити комусь компетентному очолити це відомств”, — заявив Карбахал.

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Нагадаємо, Піт Гегсет заявив, що Російська Федерація є агресором у війні проти України. Втім, він відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва. Під час слухань у комітеті з асигнувань Мітч Макконнелл, сенатор-республіканець, запитав Гегсета про те, кого він вважає агресором у російсько-українській війні, а кого — жертвою. Очільник Пентагону відповів, що Москва розв’язала війну. Однак міністр не назвав Україну жертвою.

Дата публікації 06:42, 11.06.25 Кількість переглядів 139 Екстрений анонс від Гегсета: що буде з підтримкою від США