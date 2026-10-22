Конгресмени пішли на "бунт" проти Трампа і Маска і висунули несподівану пропозицію щодо Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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У Конгресі США закликали негайно розпочати розслідування щодо рішення засновника SpaceX Ілона Маска обмежити швидкість супутникового зв’язку Starlink для українських військових.

Про це в ефірі телеканала CNN заявив конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік.

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Політик підкреслив, що ситуацію не можна залишати поза увагою, а свідків інциденту необхідно допитати під присягою та дістатися суті справи. До вимог притягнути засновника компанії до відповідальності приєдналися також представники Демократичної партії.

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Фіцпатрік заявив, що одноосібне розпорядження уповільнити роботу системи зв’язку для Сил оборони України може бути прямим порушенням законодавства США. Своєю чергою сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен застерегла від ризиків, коли приватна особа фактично перебирає на себе формування зовнішньої політики Вашингтона.

«Ми прагнемо точно знати, хто саме відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина — Ілон Маск, яка одноосібно диктує нашу зовнішню політику, це наражає США на величезний ризик», — додала вона.

Видання The Hill пише, що група з 23 членів Палати представників США, серед яких 7 республіканців і 16 демократів, закликала Дональда Трампа вплинути на Ілона Маска, аби той надав Україні доступ до систем Starlink на території Росії для знищення російських ракетних установок.

Вони наголосили, що Україна повинна мати змогу завдавати ударів по засобах, якими Москва атакує її територію.

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«Пане президенте, як вам відомо, Київ звертався до пана Маска… Але лише ви можете довести цю справу до завершення», — зазначили законодавці.

Що передувало скандалу навколо Starlink в Україні

14 жовтня 2026 року компанія SpaceX за особистим розпорядженням Ілона Маска запровадила швидкісні обмеження для військової версії супутникового зв’язку Starlink / Starshield в Україні.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що помилка Ілона Маска щодо «старлінків» призведе до численних втрат українців.

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