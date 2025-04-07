Конгресвумен Спартц родом з України зробила обурливу заяву про війну

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц / © Associated Press

Реклама

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц родом з України заявила, що громадяни цієї держави «повинні змиритися з передаванням своїх територій РФ».

Про це повідомляє The Telegraph.

«Я просто не розумію, як вони (українці — ред.) можуть вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа», — висловилася Спартц.

Реклама

Вона також висловила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Як я сказала два роки тому, краще вигравати війни настільки швидко, наскільки лише можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії», — сказала конгресвумен.

Видання також нагадало, як після словесної перепалки в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом Спартц накинулася зі звинуваченнями на першого та закликала українцівпроголосувати проти Зеленського на неоголошених виборах.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Спартц підтримувала допомогу Україні від США та навіть відвідала країну. Але 2024 року політикиня проголосувала проти пакета допомоги на 61 млрд дол. Конгресвумен звинуватила українців у корупції, але не надала жодних підтверджень.