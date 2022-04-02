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"Конкретика є": Зеленський переговорив з президенткою Європарламенту про прискорення вступу України до ЄС

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"Конкретика є": Зеленський переговорив з президенткою Європарламенту про прискорення вступу України до ЄС

Сайт президента України

Роберта Мецола відвідала Київ.

У п'ятницю, 1 квітня, Київ відвідала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Президент України Володимир Зеленський говорив із нею про завершення війни, санкційний тиск на Росію, а також про прискорений вступ України до ЄС.

Про це Зеленський розповів у нічному зверненні 2 квітня.

"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зауважив Зеленський.

© Сайт президента України
Сайт президента України

Президент уточнив, що "говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку".

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