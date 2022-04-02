"Конкретика є": Зеленський переговорив з президенткою Європарламенту про прискорення вступу України до ЄС

"Конкретика є": Зеленський переговорив з президенткою Європарламенту про прискорення вступу України до ЄС

Роберта Мецола відвідала Київ.

У п'ятницю, 1 квітня, Київ відвідала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Президент України Володимир Зеленський говорив із нею про завершення війни, санкційний тиск на Росію, а також про прискорений вступ України до ЄС.

Про це Зеленський розповів у нічному зверненні 2 квітня.

"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зауважив Зеленський.

Сайт президента України

Президент уточнив, що "говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку".

Володимир Зеленський подякував президентці Європарламенту Роберті Мецолі

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