Конспірологічна теорія: в США стурбовані інформацією про повернення Трампа до влади

Конспірологічна теорія: в США стурбовані інформацією про повернення Трампа до влади

Силовики стежить за обговоренням цієї теми в інтернеті серед екстремістських угруповань.

Міністерство внутрішньої безпеки США стурбоване поширенням конспірологічної теорії про повернення Дональда Трампа на пост президента країни.

Про це інформує Politico.

За даними її джерел, про цю інформацію членам комітету з внутрішньої безпеки палати представників Конгресу США розповів помічник голови МВБ з питань боротьби з тероризмом Джон Коен.

Відповідно до цієї теорії Трамп нібито повернеться до влади в серпні.

Поки МВБ не відомо про які-небудь конкретні та заслуговують на довіру загрози спалахів насильства, пов'язаних з конспірологічною теорією про те, що республіканець знову займе президентське крісло. Але силовики стежать за обговоренням цієї теми в інтернеті серед екстремістських угруповань.

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Така теорія підживлює псевдоконцепції про фальсифікації на минулих в країні в листопаді минулого року виборах, які можуть спровокувати насильство з боку екстремістів.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує відновити мітинги для своїх прихильників. Нагадаємо, що мітингів прихильників Трампа не було вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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