Конституційний суд Казахстану скасував привілеї для експрезидента Назарбаєва

У Казахстані колишнього голову держави Нурсултана Назарбаєва позбавили привілеїв. Конституційний суд країни скасував дію закону "Про першого президента – Єлбаси".

Про це повідомили на офіційному сайті суду.

Цей закон мав привілеї для Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Документ наділяв колишнього президента недоторканністю: його не могли притянути до відповідальності за дії, вчинені в період виконання ним президентських повноважень. Також недоторканним було його майно і власність членів сімʼї, що проживають із ним.

Крім того, Назарбаєв мав довічно право звертатися до народу держорганів та брати участь у засіданнях уряду. Він не підлягав затриманню, арешту і утримуванню під вартою, обшуку, допиту чи особистому огляду. Також гарантувалася банківська таємниця та недоторканність банківських рахунків першого президента та його родини.

Йому також довічно надавалися охорона, службова квартира та державна дача, персональний автомобіль із водіями; право безкоштовного проїзду країною та користування залами для офіційних осіб, безкоштовне медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування, обов'язкове держстрахування, а також щомісячна пенсія у розмірі 80% місячного посадового окладу президента.

Втім, Конституційний суд постановив, що відповідно до результатів референдуму 5 червня 2022-го в Конституції Казахстану відсутні правові підстави для збереження цього закону. Рішення набирає чинності з дня його ухвалення.

До слова, під час референдуму 77% учасників голосування схвалили конституційні поправки, за якими першого президента Нурсултана Назарбаєва позбавляють конституційного статусу Єлбаси.

Нагадаємо, у січні 2022-го парламент Казахстану позбавив Нурсултана Назарбаєва низки повноважень. Зокрема, депутати скасували поправки, які давали право Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану.

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