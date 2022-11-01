Конституційний Суд визнав законним скасування депутатської недоторканності

Повернути депутатську недоторканність просили нардепи із проросійської партії ОПЗЖ, яка вже заборонена в Україні.

Конституційний Суд України 1 листопада визнав законним позбавлення депутатської недоторканності, за яке проголосували ще 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці суду.

До Конституційного Суду звернулися 50 народних депутатів, які наполягали, що закон про скасування депутатської недоторканності був неконституційним та ухваленим із порушенням процедури. Суд проаналізував закон та визнав його конституційним.

"Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, Конституційний Суд України визнав оспорюваний Закон таким, що відповідає Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Скасування депутатської недоторканності

18 грудня 2019 року депутати остаточно скасували свою недоторканність. За проєкт закону проголосував 291 народний депутат. Це закон підписав президент Зеленський. Він набрав чинності від 1 січня 2020 року.

Проте 50 депутатів Верховної Ради України просили Конституційний Суд оцінити конституційність скасування депутатської недоторканності. Це подання підписали переважно депутати від фракції уже забороненої в Україні "Опозиційної платформи - За життя", серед яких Віктор Медвечук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич та інші. Депутати аргументували звернення тим, що Рада не врахувала застереження Конституційного Суду і не подала до нього доопрацьований законопроєкт.

Читайте також: