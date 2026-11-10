Конструктив без ілюзій: ключові заяви Зеленського, США та РФ за підсумками зустрічі в Абу-Дабі

Перший день переговорів в Абу-Дабі: головні підсумки, заяви та чи буде перемир’я / © ТСН

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В Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 10 листопада відбувся перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ щодо закінчення війни.

Зустріч в Еміратах стала першими прямими тристоронніми переговорами такого рівня від лютого 2026 року. Що відомо про результати першого дня перемовин в Абу-Дабі, зібрав ТСН.ua.

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Попри заяви американської сторони про конструктивність зустрічі про досягнення політичної домовленості щодо завершення війни наразі не повідомлялося.

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Зеленський розповів про результати переговорів

Після завершення зустрічі українська делегація доповіла главі держави про перебіг переговорів. Зеленський повідомив, що тристоронній формат був конструктивним і доволі змістовним.

«Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі — спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім — тристоронній формат між нашою, американською і російською делегаціями», — поінформував він.

За словами президента, учасники встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків.

Обмін полоненими

За даними «Радіо Свобода», сторони домовилися провести «масштабний обмін полоненими найближчим часом».

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Президент Зеленський підтвердив, що на переговорах особливу увагу приділили звільненню людей, які перебувають у російському полоні.

«Звільнення полонених — це пріоритет», — наголосив він.

За даними «Новини.LIVE», керівник ОП Кирило Буданов під час переговорів в Абу-Дабі провів розмову з представниками російської делегації щодо майбутнього масштабного обміну полоненими.

Як стверджують у виданні, співрозмовниками Буданова з російського боку, як стверджують джерела, були керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмитро Мінаєв і начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ Олексій Комков.

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РФ відправила на переговори в Абу-Дабі людину, яка готувала замах на Буданова

Якщо дані цього видання правдиві, то складається цікава ситуація, адже Буданов був змушений вести переговори з людиною, яка, можливо, раніше готувала замах на нього.

Нагадаємо, керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитра Мінаєва Москва включила до складу своєї делегації на переговорах в Абу-Дабі.

За даними The Wall Street Journal, його підрозділ стояв за невдалою спробою замаху на Кирила Буданова, коли той ще працював у ГУР.

Що заявили у США

Держсекретар США Марко Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними, проте визнав, що учасники мають вирішити ще чимало питань.

«Звісно, ніхто не каже, що скоро, наприклад, протягом наступних 24 годин проблему буде вирішено. Але що дійсно важливо, то це те, що європейці беруть участь у переговорах. Вони дуже тісно працювали з Джаредом і Стівом (Кушнером і Віткоффом — Ред.), які були там на кожному кроці», — сказав очільник Держдепу.

Своєю чергою спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про чудові взаємини з Володимиром Зеленським та українською переговорною командою під час зустрічі в Абу-Дабі.

«У нас чудові стосунки з тобою, Рустеме (Рустем Умєров), з Давидом (Давид Арахамія), з президентом Зеленським, з Кирилом (Кирило Буданов), із Сергієм (Сергій Кислиця), з усією вашою командою», — сказав спецпредставник Трампа.

Що вимагає РФ

Напередодні переговорів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що спочатку потрібно визначити параметри майбутньої архітектури безпеки, а вже потім переходити до врегулювання війни.

Фактично це означає спробу Москви поставити питання про закінчення війни в залежність від масштабних домовленостей між Росією та США.

Сьогодні Лавров зухвало заявив, що Росія відмовляється підтримувати вимоги Європейського Союзу щодо негайного припинення вогню в Україні. Він стверджує, що у ЄС нібито прагнуть використати перемир’я, щоб дати українській армії час на відновлення сил.

Зять Трампа Джаред Кушнер під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі заявив, що «Путін висловлює готовність до миру за певних умов, однак російська сторона так само ставить запитання щодо реальної готовності України та Європи».

Перемир’я у Чорному морі

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, Україна передала партнерам свої пропозиції про перемир’я в Чорному морі та енергетиці й тепер чекає на відповідь Росії.

Він повідомив, що на перемовинах в Абу-Дабі Україна озвучила три головні вимоги: перемир’я, гарантії безпеки, зустріч президентів України та РФ.

Чи дійсно США вимагали від України «здати» Донбас

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що американські представники нібито пропонували «картографічну хитрість». Вона полягає у зміні адміністративних кордонів України, щоб Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ.

Попри чутки у ЗМІ джерела ТСН в українській делегації спростовують пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.

Одне з джерел серед українських представників заперечило інформацію про те, що американські переговірники начебто пропонували змінити межі Донецької та Луганської областей, що, мовляв, дозволило б Росії формально заявити про «повний контроль» над Донбасом, але без фактичного передавання ворогові українських міст.

Що буде далі

Перший раунд тристоронніх зустрічей завершився пізно ввечері 10 листопада. Консультації та переговорні сесії відновляться вранці в середу, 11 листопада.

Своєю чергою у США налаштовані розширити цей тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та РФ, а й європейські країни. Про це заявляли, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер.

Українські перемовники отримали чіткі інструкції від президента щодо подальшої координації з американськими та європейськими представниками для захисту національних інтересів. Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи вдасться сторонам перейти від обговорення до конкретних домовленостей.

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