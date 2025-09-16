Посольство РФ / © www.lrt.lt

Консульство РФ в Австралії переховує у своїй будівлі злочинця — прихильника «руского міра».

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

«Для мене найцікавіше, що пов’язано з консульством Росії в Сіднеї, це те, що на території Консульства вже два роки проживає такий російський активіст, який з кличкою Озі Коза. Тобто це Семен Бойко, який є сином російського православного священника, народжений в Австралії, але він так любить Путіна, любить Гіркіна», — каже посол.

За словами Ткаченка, Бойко їздив на Донбас після 2014 року.

«І він там є таким активістом. Боровся проти ковідної цієї всієї вакцини. Але він доволі такий агресивний чоловік. Він там вже відсидів свій час, пів року там когось вдарив», — згадує дипломат.

Український посол розповів, що потім сталося, що Бойко прийшов на демонстрацію українську і шторхнув якогось старшого чоловіка. Чоловік впав, вдарився головою. І того Озі Коза, мали посадити на два роки до в’язниці, оскільки його до строку випустили попереднього разу. І він, щоб не сісти до в’язниці, прийшов у консульство Росії. І туди зайшов і вже там два роки живе в консульстві.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи переховує російське посольство злочинців, Ткаченко сказав, що, по суті, так і є.

«Тобто злочинець, який мав би відсидіти, а він перебуває вже у консульстві, два роки живе. І він, якщо вийде за паркан, то його арештують», — сказав посол.