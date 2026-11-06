Контракт України на Starshield спливає у 2027 році: Київ хоче переговорів зі США

SpaceX / © Associated Press

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Контракт України з урядом США щодо доступу до Starshield завершується в середині 2027 року. Київ хоче розпочати переговори завчасно, щоб з’ясувати умови подальшої співпраці.

Про це тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сенік розповів під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

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За словами дипломата, погодження нового контракту потребуватиме часу. Точного місяця завершення чинної угоди він не назвав.

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Сенік також заявив, що Україна досі не отримала пояснень щодо обмежень роботи Starshield, із якими військові зіткнулися в жовтні. За даними Reuters, вони ускладнили перехоплення російських ударних дронів і змусили скасувати частину операцій. Київ звертався до Білого дому, Пентагону та SpaceX, однак відповідей, за словами дипломата, не отримав.

Обмеження Starlink — головне:

Обмеження швидкості Starshield сервісу Starlink, розробленого для військових цілей, зупинило ключові операції. Зокрема, як наслідок, Україна не може збивати ворожі реактивні «Шахеди». Західні медіа з посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України.

Згодом була інформація, що Трамп зателефонував Маску та попросив його відновити Starlink для України. Однак 22 жовтня Володимир Зеленський заявив, що США не відновили повноцінну роботу Starlink в Україні. Однак профільні фахівці та дипломати продовжують працювати над цим питанням.

Вже 24 жовтня Зеленський повідомив важливу новину про Starlink. За словами президента, Starlink і Starshield відновили роботу на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

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