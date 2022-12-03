"Контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Ворог продовжує поширювати усілякі нісенітниці.
Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 2 грудня 2022 року окупанти поширили:
- Дезінформацію
Постійний представник Росії при Організації із заборони хімічної зброї О. Шульгін заявив, що Росія має інформацію про те, що контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні. Також він назвав загрозу застосування хімічної зброї в Україні такою, що «сформована та зберігається».
- Маніпуляцію
У відповідь на ідею створення «спецтрибуналу для Росії» в МЗС РФ заявили, що «Москва вимагає, щоб Париж не ділив людей на «правильних» та «неправильних» і вивчив злочини українських націоналістів… Париж відмовляється бачити численні воєнні злочини українських військ і свідомо замовчує їх».
- Фейк
Луганський колаборант А. Марочко заявив, що «після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про втрати українських військ у Збройних силах України зросла кількість дезертирів».
Читайте також:
- Російський опозиціонер - про ймовірність бунту в Кремлі проти Путіна: "Павук став слабким і токсичним"
- РПЦ готуватиме чмобіків до війни в Україні - Ілля Пономарьов
- За що Росія воює, якщо вона в кінцевому підсумку програє: відповідь Арестовича