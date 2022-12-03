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"Контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні": яку дезінформацію поширює російська пропаганда

Фото: Pexels

Ворог продовжує поширювати усілякі нісенітниці.

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 2 грудня 2022 року окупанти поширили: 

  • Дезінформацію

Постійний представник Росії при Організації із заборони хімічної зброї О. Шульгін заявив, що Росія має інформацію про те, що контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні. Також він назвав загрозу застосування хімічної зброї в Україні такою, що «сформована та зберігається». 

  • Маніпуляцію

У відповідь на ідею створення «спецтрибуналу для Росії» в МЗС РФ заявили, що «Москва вимагає, щоб Париж не ділив людей на «правильних» та «неправильних» і вивчив злочини українських націоналістів… Париж відмовляється бачити численні воєнні злочини українських військ і свідомо замовчує їх». 

  • Фейк

Луганський колаборант А. Марочко заявив, що «після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про втрати українських військ у Збройних силах України зросла кількість дезертирів».

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Дата публікації
Перегляди
12
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