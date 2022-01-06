"Контроль повернуть за 2-3 дні": посол Казахстану про ситуацію в країні

"Контроль повернуть за 2-3 дні": посол Казахстану про ситуацію в країні

Країни ОДКБ відправлять до Казахстану близько 3 тисяч військових.

Влада Казахстану поверне повний контроль над ситуацією в країні протягом 2-3 днів.

Таку думку в коментарі "Україна 24" висловив посол Казахстану Дархан Калетаєв.

За його словами, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку направлять не менше 3 000 військових.

"У країні оголошена надзвичайна ситуація. У місті Алмати проводиться зачистка екстремістів. На жаль, дуже важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах", - сказав посол.

Він додав, що поки невідомо скільки жертв вже принесли події в Казахстані.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

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