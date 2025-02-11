"Копалини в обмін на зброю": Bloomberg повідомив про очікувану важливу зустріч у Києві

Білий дім, схоже, просуває угоду з Києвом, яка передбачає доступ США до родовищ рідкісноземельних металів в Україні в обмін на американську військову допомогу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент стане першим членом кабінету президента Дональда Трампа, який відвідає Україну. Його візит до Києва відбудеться вже цього тижня, лише за кілька днів після того, як Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до корисних копалин в обмін на зброю для захисту від російської агресії.

Про це пише Bloomberg.

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що планує зустрітися в Києві з "серйозними людьми" з адміністрації Трампа перед Мюнхенською конференцією з безпеки, яка розпочнеться вже цієї п'ятниці, 14 лютого.

"Україна має в своєму розпорядженні значні запаси урану і кількох критичних мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів", – зазначає видання.

Майк Волтц, радник Трампа з національної безпеки, заявив у неділю, 9 лютого, що майбутнє допомоги Україні буде обговорено цього тижня.

"Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхніх нафти й газу, а також купівлі наших. Ці переговори відбудуться цього тижня", – сказав Волтц в ефірі телеканалу NBC.

Видання з посиланням на обізнані джерела також пише, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує найближчими тижнями представити Трампу варіанти сценаріїв припинення війни в Україні. За словами анонімних співрозмовників видання, Келлог планує зібрати думки офіційних осіб на Мюнхенській конференції з безпеки, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць, а потім подати Трампу їхній аналіз.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, де він планує зустрітися з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, одним з найбільш вороже налаштованих щодо України чиновників у найближчому оточенні Трампа.

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