"Копіювальний апарат добре працює": постпред України в ООН порівняв заяву про "незалежність" ОРДЛО з аналогічною щодо Грузії

"Копіювальний апарат добре працює": постпред України в ООН порівняв заяву про "незалежність" ОРДЛО з аналогічною щодо Грузії

"ООН хвора. Вона однозначно постраждала від вірусу, який поширює Кремль", - наголосив Сергій Кислиця.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на початку свого виступу під час засідання Радбезу ООН зняв маску і заявив, що вірус, від якого постраждала ООН, поширюється Кремлем. За його словами, всі країни ООН опинилися під загрозою нападу та нагадав, які країни вже окупувала Росія.

Визнання "незалежності" так званих самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" український дипломат назвав виходом Росії з Мінських угод.

Він закликав членів ООН виконати свою місію, щоб захистити Україну. Також він закликав РФ перечитати заяву генсека ООН щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Київ закликав РФ скасувати рішення про визнання "ДНР" та "ЛНР" та повернутися за стіл переговорів.

"ООН хвора. Вона однозначно постраждала від вірусу, який поширює Кремль", - знову наголосив Сергій Кислиця.

"Ми на своїй території. Ми нікому нічого не винні. Ми нікому нічого не віддамо", - зауважив представник Києва

Він додав, що учора РФ повторила заяву щодо Грузії у 2008 році. "Слово в слово скопіювали. Ніякої творчості", - додав він, демонструючи членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах. "Копіювальний апарат добре працює", - зазначив український дипломат.

"Хто стане наступним? Це відкрите запитання", - риторично зауважив український постпред.

Оскільки Київ хоче миру на Донбасі, він закликав Радбез ухвалити міри для його відновлення.

Після виступу українського дипломата слово мав представник Німеччини, а далі постійний представник Росії Василь Небензя, який до того ж був головуючим під час засідання Радбезу ООН, просто закрив його - без голосування, обговорення чи резолюцій.

"Список представників вичерпаний, засідання закривається", - такими словами закінчилося засідання Ради Безпеки ООН.

Практично всі учасники закликали до виконання Мінських угод та збереження території України у міжнародно визнаних кордонах, а також виступили за виведення російських військ з окупованих територій.

Нагадаємо, що раніше більшість країн під час засідання Радбезу ООН підтримали Україну через занепокоєння через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", проте постійний представник Росії Василь Небензя висловив протилежну позицію.

Додамо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що РФ неправильно трактує Мінські угоди і ускладнює досягнення компромісу щодо Донбасу.

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