Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ - Зеленський 

Президент України підсумував дуже важливий візит у Вашингтон з дуже вагомими результатами.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій візит до США, зокрема, до Білого дому.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

«Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби.І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця – для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати. Дякую, пане президенте Байдене!», - заявив глава держави.

«Дякую Конгресу – обидві партії, обидві палати. Сьогодні почав день у столиці Америки саме з Конгресу – дуже відвертих, детальних розмов. Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті запитання членів Палати представників та сенаторів. Прямі відповіді. Були зустрічі сьогодні й у Пентагоні – важливі розмови про оборонну підтримку», - сказав Зеленський.

«Продовжуємо працювати заради посилення України. Дякую всім, хто нам допомагає! Слава всім нашим воїнам! Обов’язково переможемо! Слава Україні!», - резюмував президент.

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Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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