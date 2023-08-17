Кордон Польщі є межею Європейського Союзу: Дуда закликав Білорусь припини гібридні атаки

Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що хоче, щоби Білорусь припинила гібридні атаки на польському кордоні. Це реакція на нещодавню заяву самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенки, який минулого тижня сказав, що бажає, аби відносини між Білоруссю та Польщею покращилися.

Як наголосив у середу, 16 серпня, Анджей Дуда під час зустрічі у Варшаві з президентом Латвії, для покращення відносин між Білоруссю та Польщею Білорусь має припинити гібридні атаки на польсько-білоруському кордоні.

Про це пише "Польське радіо".

«Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі», – наголосив політик.

«Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону», – підкреслив польський лідер.

Анджей Дуда додав, що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу. Тому, за його словами, Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

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