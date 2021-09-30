"Кордон закритий": Польща розіслала тисячі смс нелегалам, щоб вони повернулися до Білорусі

"Кордон закритий": Польща розіслала тисячі смс нелегалам, щоб вони повернулися до Білорусі

До смс прикріплене посилання на текст на різних мовах.

МВС Польщі розіслало майже 31 тисяч смс на мобільні телефони нелегалів, які намагаються проникнути в країну. У них пропонується відмовитися від задуманого.

Про це інформує "Інтерфакс".

"Польська кордон закритий. Білоруська влада вам збрехали. Повертайтеся до Мінська!" — свідчить повідомлення англійською мовою.

Також до нього прикріплене посилання на тексти іншими мовами з попередженням про те, що незаконний перетин кордону загрожує ув'язненням під варту.

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Також в смс повідомляє про те, що погіршення погодних умов може загрожувати життю і здоров'ю і, що будь-яка спроба сховатися або ночувати на відкритому повітрі може закінчитися трагічно.

Зауважимо, що з початку серпня по Щонайменше шестеро людей померли на кордоні між Білоруссю і Польщею.

Також Польща розмістила тисячі військовослужбовців на кордоні, вибудувала загородження з колючим дротом і ввела надзвичайний стан на кордоні.

У країнах ЄС наплив мігрантів називають не інакше як гібридною війною, яку чинна білоруська влада веде для дестабілізації Заходу.

Варто відзначити, що мігрантську кризу влаштував Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака, щоб затримати білоруського журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо:

У Польщі продовжать надзвичайний стан в прикордонних районах ще на 60 днів. З відповідним проханням до президента Анджею Дуді вже звернувся рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє з 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася.

З відповідним проханням до президента Анджею Дуді вже звернувся рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє з 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використовувати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.

Новини світу: наплив мігрантів – Польща подовжить надзвичайний стан у прикордонних районах на 60 днів

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