Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на випади очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Київ і південний схід України є «споконвічно російськими землями».

Сибіга наголосив, що жителі Стародубщини, Кубані, Східної та Північної Слобожанщини (нинішня територія Бєлгородської, Курської, Ростовської, Брянської, Воронезької областей та Краснодарського краю) протягом століть спілкувалися українською мовою.

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«То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі? А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини — заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході?» — написав міністр у соцмережі Х.

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Сибіга зазначив, що саме Статут Організації Об’єднаних Націй та міжнародне право визначають кордони держав, а не «історичні марення».

Що передувало

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку агресивних і маніпулятивних заяв про Україну, поставивши під сумнів її історичне право на власну територію та звинувативши українську владу в нібито насадженні «печерної русофобії».

Зокрема, він назвав південний схід і частину центру України, включно з Києвом, «споконвічно російськими землями».

«Південний схід України і велика частина Центральної України, в тому числі Київ, — це, безумовно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі і пішли», — сказав російський міністр.

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