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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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49
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Корецький назвав Клименка сильним міністром, але залишив інтригу щодо Міноборони

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ігор Клименко.

Ігор Клименко. / © МВС

Кандидат на посаду прем’єра Сергій Корецький заявив, що вважає чинного очільника МВС Ігоря Клименка сильним і професійним управлінцем.

Про це Корецький заявив 16 липня під час виступу у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання щодо можливого переходу Клименка з посади керівника МВС до Міноборони, він наголосив, що новий уряд має бути передусім урядом оборони.

Корецький зауважив, що з власного досвіду, оцінюючи роботу МВС узимку, він «вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто Клименка».

«Я вважаю, що він сильний професійний і результативний міністр. Чи зможе уряд стати урядом оборони? Зможе. Тому що є бажання, внутрішня потреба, згуртованість. Щодо кандидатури міністра оборони — це виключна компетенція президента», — заявив Корецький.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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