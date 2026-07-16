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Корецький назвав Клименка сильним міністром, але залишив інтригу щодо Міноборони
Кандидат на посаду прем’єра Сергій Корецький заявив, що вважає чинного очільника МВС Ігоря Клименка сильним і професійним управлінцем.
Про це Корецький заявив 16 липня під час виступу у Верховній Раді.
Відповідаючи на запитання щодо можливого переходу Клименка з посади керівника МВС до Міноборони, він наголосив, що новий уряд має бути передусім урядом оборони.
Корецький зауважив, що з власного досвіду, оцінюючи роботу МВС узимку, він «вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто Клименка».
«Я вважаю, що він сильний професійний і результативний міністр. Чи зможе уряд стати урядом оборони? Зможе. Тому що є бажання, внутрішня потреба, згуртованість. Щодо кандидатури міністра оборони — це виключна компетенція президента», — заявив Корецький.