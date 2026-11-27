Віталій Кім / © Міністерство у справах ветеранів

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Кабінет міністрів України розгляне петицію з вимогою звільнити міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд належним чином опрацює звернення, а результати розгляду оприлюднять публічно. За його словами, він уже особисто спілкувався з Кімом, і сторони зробили висновки щодо допущених помилок.

Про це Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Трансляція засідання велася на YouTube-каналі «Рада».

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Геращенко зажадала відставки міністрів

Питання про кадрові рішення в уряді порушила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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Вона звернула увагу прем’єр-міністра на присутність у Кабміні посадовців, чиї імена фігурували в матеріалах так званих корупційних плівок. Серед них депутатка згадала міністра у справах ветеранів Віталія Кіма та міністра з відновлення та інфраструктури Миколу Калашника.

Геращенко закликала Корецького піти у відставку разом із посадовцями, щодо яких виникли питання, щоб, за її словами, допомогти президенту Володимиру Зеленському та уряду зберегти обличчя.

Кабмін публічно відреагує на петицію

У відповідь Корецький запевнив, що уряд розгляне петицію щодо звільнення Віталія Кіма відповідно до чинного законодавства.

«Петицію згідно з чинним законодавством ми розглянемо належним чином. Є Мін’юст, який зараз опрацьовує звернення. І буде відповідна реакція, і вона, безумовно, буде публічною», — заявив прем’єр-міністр.

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Він також підтвердив, що вже мав особисту розмову з міністром у справах ветеранів. За словами глави уряду, вони обговорили ситуацію та зробили висновки щодо допущених помилок.

«Ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, — робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі», — наголосив Корецький.

Що відповів Корецький про Калашника

Окремо прем’єр-міністр прокоментував питання щодо міністра з відновлення та інфраструктури Миколи Калашника.

Він заявив, що готовий оперативно реагувати на офіційні процесуальні рішення правоохоронних органів щодо урядовців.

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«Якщо є кримінальна справа, якщо є підозра, якщо є вирок — моя реакція безпосередньо буде миттєвою», — запевнив глава уряду.

Водночас Корецький поставив під сумнів достовірність частини оприлюднених у медіа матеріалів, припустивши наявність у них елементів замовності.

«На даному етапі є певні матеріали з певним елементом замовності, я би навіть сказав. Але, крім всього того, ми детально цим займаємося, зараз вивчаємо цю ситуацію. Це якщо ви говорите про матеріали, які були в пресі», — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше у розслідуванні журналістів Bihus.Info з’явилася інформація, що міністр у справах ветеранів Віталій Кім та його родина можуть користуватися активами, яких немає у його деклараціях. Йдеться про квартиру та паркомісце у столичному ЖК «Новопечерські липки», Porsche Macan та мисливські угіддя площею 18 тисяч гектарів на Черкащині. Сам посадовець заперечує користування частиною цих активів.

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