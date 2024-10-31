Корейські війська в Україні становлять загрозу для всього світу: Кислиця в ООН

КНДР має власні амбіції, а не просто допомагає Росії у війні проти України.

Відправка північнокорейських військ до України становить загрозу для всього світу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу, передає Укрінформ.

"Це найнебезпечніший розвиток подій за останній період війни з погляду глобальних наслідків", – зазначив він.

Кислиця заявив, що підвищення оперативної сумісності армій Росії та КНДР становить загрозу для Європи, Корейського півострова та інших країн.

Дипломат заявив що КНДР має власні амбіції, а не просто допомагає Росії у війні проти України.

"Ті військовослужбовці КНДР, особливо офіцери, котрі переживуть російсько-українську війну, повернуться до свого регіону з винятковим досвідом ведення сучасної війни", - заявив він.

Кислиця вважає, що ці військові будуть використані не лише у війні проти України, оскільки диктаторські режими у РФ та КНДР відкрито погрожують всьому світу.

"Така поведінка є наслідком заспокійливої толерантності, якою користується російська мафіозна держава у відповідь на її безвідповідальне й деструктивне ставлення до ООН і до самої Ради Безпеки", – зауважив постпред.

Крім того, він заявив про інфантильність людей, які відчайдушно хочуть вірити, що обмеження на захист для України – тепер уже від двох ядерних держав – якимось чином зробить ці держави більш схильними до миру.

"Така позиція є або інфантильною, або цинічною. Зв'язування рук державі, що обороняється, може забезпечити лише кілька років спокою за рахунок України, її народу та інфраструктури", – застеріг постійний представник нашої держави при ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Радбез ООН скликає засідання через розміщення військ КНДР у Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, чи з'являться європейські війська в Україні.

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