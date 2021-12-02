Корнієнко офіційно оголосив про вихід нардепа-мажоритарника Сохи з фракції "Слуга народу"

Роман Соха оголосив про вихід із фракції "Слуга народу" раніше, 30 листопада.

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко офіційно оголосив про вихід із фракції "Слуга народу" народного депутата-мажоритарника Романи Сохи. Раніше про рішення вийти з політсили заявляв сам нардеп.

Про це Корнієнко заявив 2 грудня під час засідання Верховної Ради.

"Повідомляю про вихід народного депутата Сохи Романа Васильовича зі складу парламентської фракції "Слуга народу", – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, про вихід із фракції "Слуга народу" Роман Соха оголосив 30 листопада, стоячи за трибуною. Причиною виходу він назвав, що "не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній Раді й Офісі президента".

Раніше повідомляли, що у Раді створили міжфракційне об'єднання "Розумна політика", яке буде очолювати ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. До цього об'єднання увійшов Роман Соха. Загалом до списку увійшло 24 нардепів, з них 21 "Слуга народу".

Що відомо про народного депутата

За інформацією руху ЧЕСНО, Роман Соха закінчив Запорізьку державну інженерну академію і Запорізький національний технічний університет за спеціальністю “Фінанси”. У 2019 році вирішив балотуватися до ВР. У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №75 (Запорізька область). Член Комітету з питань цифрової трансформації.

За 2019 рік Соха став співавтором 15 законопроектів, що, за даними руху "Чесно", є високим показником серед запорізьких обранців. У червні 2020 підписався під постановою про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Читайте також: