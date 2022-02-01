Корнієнко розповів, чим полюбляє ласувати в буфеті Ради та скільки витрачає там на обіди

Корнієнко каже, що в Раді про одну страву ходять легенди.
Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, що найкращою стравою в їдальні парламенту є сирники. Утім, наразі нардеп там не харчується через спеціалізовану медичну дієту.
Про це він сказав у коментарі журналістам, пише УНІАН.
За словами Корнієнка, раніше він інколи обідав в їдальні парламенту. Каже, що "ціни були там високі", зазвичай витрачав близько 200-300 гривень.
"Але останні два місяці я не можу там харчуватися, тому що у мене спеціалізована медична дієта. Тому, навіть якби я хотів там харчуватися, я не можу, бо у мене певний набір продуктів, які мені можна і не можна", - пояснив він.
На запитання, чи є у нього улюблена страва в їдальні, Корнієнко сказав: "У нас тут є така легенда вже про сирники. Я, мабуть, її підтримаю, що все ж таки сирники в буфеті Верховної Ради завжди найкращі. Незалежно від того, це тут буфет, чи під куполом, чи знизу, чи зверху".
Читайте також:
- "Коля шо, дурень?": продавці на столичній Бессарабці шоковані заявами Тищенка про сало по 50 грн і гречку - по 12
- П'ють каву та замовляють їжу через Інтернет: чим харчуються депутати в умовах закритого буфету Ради
- "Піст зараз, нехай постують": в Раді закрили їдальню