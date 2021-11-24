Корнієнко розповів, що робитиме Верховна Рада у разі нападу Росії на Україну

Корнієнко розповів, що робитиме Верховна Рада у разі нападу Росії на Україну

Він також запевнив, що Росія буде використовувати будь-яку можливість для дестабілізації ситуації в нашій країні.

У разі нового нападу Росії на територію України Верховна Рада має зібратися протягом кількох годин.

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Про те, як працюватиме парламент у разі можливої нової російської агресії проти нашої країни в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"У Верховної Ради може бути тільки один план. Якщо є задача ввести військовий або надзвичайний стан, зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради - вона має протягом кількох годин зібратися", - заявив Корнієнко та додав, якщо це станеться в пленарний тиждень, депутати можуть зібратися за пару годин, в інакшому випадку нардепів зберуть за вісім годин.

Перший віцеспікер також зазначив, що у разі активний військових дій для захисту нардепів будуть використовуватись "якісь способи захисту".

Водночас Корнієнко підтвердив концентрацію російських військ неподалік українського кордону, проте запропонував підходити до цього питання раціонально.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що РФ готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ.

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